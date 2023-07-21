Землетрясение в многострадальном Кахраманмараше

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш.

Как передает Day.Az, об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 14.23 по местному времени в районе Эльбистан.

Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 5,55 километра.

