https://news.day.az/world/1582983.html Землетрясение в многострадальном Кахраманмараше
Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 5,55 километра.
Землетрясение в многострадальном Кахраманмараше
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш.
Как передает Day.Az, об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 14.23 по местному времени в районе Эльбистан.
Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 5,55 километра.
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