Чехия планирует импортировать нефть из России

Чехия будет импортировать российскую нефть, пока не найдет ей замену, а это может произойти в начале 2025 года после завершения процесса расширения мощностей трансальпийского нефтепровода TAL. Об этом сообщила в пятницу газета Pravo со ссылкой на технического директора государственной компании Mero, являющейся оператором чешских участков нефтепроводов, Зденека Дундру, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чехия сможет получать российскую нефть до того времени, пока не найдет ей замену, - сказал он. - Исключение [для Чехии из санкций ЕС на импорт нефти из РФ] будет действовать, пока не будут увеличены мощности нефтепровода TAL".

Чехия первоначально добилась исключения из санкций Евросоюза, касающихся поставок нефти из РФ, до 2024 года. Пресс-секретарь правительства республики Вацлав Смолка также подтвердил газете, что республика будет обеспечена поставками нефти до завершения процесса расширения мощностей нефтепровода TAL.

В конце мая стало известно, что Mero подписала соглашение с акционерами консорциума нефтепровода TAL об увеличении его мощностей. Это позволит Чехии, как ранее проинформировали чешские СМИ, получать 7-8 млн тонн нефти ежегодно. Предположительные расходы на расширение пропускной способности трубопровода могут достичь 1,6 млрд крон ($74 млн).

Чехия сейчас частично получает нефть по трансальпийскому трубопроводу через Германию. Одновременно осуществляются поставки этого энергетического сырья из РФ по южной ветке нефтепровода "Дружба".

Нефтеперерабатывающие предприятия в чешских городах Литвинов и Кралупи-над-Влтавоу, входящие в структуру польского энергетического концерна Оrlen, ориентированы на использование российской нефти. В 2022 году туда поступило 7,4 млн тонн нефти, из которых 56% было получено из РФ. К 2025 году данные объекты планируется перевести на переработку нефти, которая поступит в республику по трубопроводу TAL.