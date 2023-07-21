Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка, сообщает газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что хакеры, причастные ко взлому, связаны с китайскими властями. Издание отмечает, что хакеры могли получить сведения о планируемой Вашингтоном серии визитов высокопоставленных чиновников американской администрации в Китай и о внутриведомственных дискуссиях по поводу политики США в отношении Китая.

Специалистов Госдепартамента по кибербезопасности и компании Microsoft, которые обеспечивают ведомство технологическим оборудованием, кибератаки начались еще в мае, но впервые были обнаружены в середине июня в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.