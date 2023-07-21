Saudi Aramco приобрела долю в китайской Rongsheng Petrochemical

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыла сделку по покупке 10% доли в китайской нефтехимической компании Rongsheng Petrochemical Co. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте саудовской компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сообщении отметили, что доля была приобретена за 24,6 млрд юаней ($3,4 млрд). Сама сделка была совершена через ее нидерландское подразделение Aramco Overseas Company BV.

По данным компании, приобретение доли поможет Saudi Aramco нарастить свое влияние на рынке Китая в области переработки и транспортировки нефти. Кроме того, по соглашению Aramco обязуется поставлять нефть на нефтехимический комплекс, который принадлежит дочерней фирме Rongsheng. Объемы экспорта составят 480 тыс. баррелей в сутки.