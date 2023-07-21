Названа дата начала поставок российского газа новому покупателю

Казахстанский оператор QazaqGaz заявил, что поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, о которых стороны договорились в мае, начнутся в октябре 2023 года. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там отметили, что в текущий момент проводится модернизация казахстанского участка газопровода "Средняя Азия - Центр", которую делают в рамках подготовки к транзиту.

Подчеркивается, что "Газпром" и правительство Узбекистана подписали контракт на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).