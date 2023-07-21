https://news.day.az/world/1583015.html В Белом доме оценили отправку зерна с Украины на судах под флагом США
В Белом доме оценили отправку зерна с Украины на судах под флагом США
Американская администрация не рассматривает вариант предоставления флага США морским судам для вывоза продовольствия с Украины после выхода России из зерновой сделки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявил в четверг на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мне о таком обсуждении неизвестно", - сказал он, отвечая на просьбу уточнить, изучает ли правительство США возможность вывоза продовольствия с Украины на судах под американским флагом ввиду прекращения действия зерновой сделки.
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