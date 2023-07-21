Президент Алжира посетит Турцию с официальным визитом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун совершит официальный визит в Турцию 21-22 июля по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает TurkicWorld со ссылкой на управление коммуникаций Администрации Президента Турции.

Согласно информации, в ходе встречи будут рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Алжиром во всех аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для улучшения сотрудничества.

Кроме того, ожидается, что стороны обменяются мнениями по актуальным, региональным и глобальным проблемам.