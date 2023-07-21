https://news.day.az/world/1583022.html Президент Алжира посетит Турцию с официальным визитом
Президент Алжира посетит Турцию с официальным визитом
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун совершит официальный визит в Турцию 21-22 июля по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает TurkicWorld со ссылкой на управление коммуникаций Администрации Президента Турции.
Согласно информации, в ходе встречи будут рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Алжиром во всех аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для улучшения сотрудничества.
Кроме того, ожидается, что стороны обменяются мнениями по актуальным, региональным и глобальным проблемам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре