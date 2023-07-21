Турция рассчитывает на поставки в Европу газа из Восточного Средиземноморья

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает перспективным проект поставок в Европу природного газа из Восточного Средиземноморья и надеется на его реализацию. Этот вопрос он намерен обсудить в ходе предстоящего 28 июля визита в Анкару премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проект поставок природного газа из Восточного Средиземноморья в Европу через территорию Турции является самым здоровым. Иначе перекачка газа обходится очень дорого. Если он будет поставляться через Турцию, она получит от этого выгоду, причем в вопросе как использования, так и участия в процессе транспортировки в Европу. Сейчас мы устанавливаем первичный контакт с Нетаньяху. Надеюсь, что это событие станет началом более теплого периода в отношениях между Турцией и Израилем", - сообщил Эрдоган журналистам президентского пула, сопровождавшим его 17-19 июля в турне по странам Персидского залива. Высказывания турецкого лидера приводит в пятницу телеканал TRT.

Власти Турции ранее заявляли, что ведут переговоры с Израилем о транспортировке в Европу из Средиземноморья газа, который может стать альтернативой российскому. В апреле 2022 года занимавший тогда пост главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что газопровод между Турцией и Израилем может быть построен в течение четырех-пяти лет.

Вопрос о транспортировке газа из Восточного Средиземноморья стал актуальным в связи с сомнениями относительно целесообразности строительства Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), соглашение о чем подписали в январе 2020 года Греция, Израиль и Кипр. Документ предусматривает поставки газа с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в Грецию и затем в Италию. США сначала активно поддержали этот шаг, но затем пересмотрели позицию, объяснив свое решение экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и возможной напряженностью в Восточном Средиземноморье в связи с негативной позицией по нему Турции.