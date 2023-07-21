Анкара выступает за возобновление переговоров по зерновой сделке

Анкара выступает за возобновление переговоров с российской стороной по продлению зернового соглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто в Анкаре.

Как отметил Фидан, попытки решить данный вопрос иным путем могут привести к возникновению угроз в области безопасности

Он также коснулся акций по сожжению Корана в ряде стран Европы.

По его словам, исламский мир должен коллективно отреагировать на провокации в отношении священной книги мусульман. По мнению министра, в противном случае на Западе не наступит осознание масштабов этой проблемы.