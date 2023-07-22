Байден и Зеленский обсуждают поставки ракет ATACMS в Украину

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждают поставки оперативно-тактических ракет ATACMS в Украину. Об этом в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Day.Az.

"Дадим мы в конечном счете ATACMS или нет, станет решением, которое принимать президенту", - подчеркнул Салливан. При этом он добавил, что более ему по этому поводу добавить нечего.