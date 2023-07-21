Митингующие в Тегеране потребовали изгнать посла Швеции

В Тегеране участники митинга против акта сожжения Корана в Стокгольме потребовали от властей республики изгнать посла Швеции, передает Day.Az.

"Посольство должно быть закрыто", - такая надпись размещена на плакатах у некоторых митингующих.

Как отмечает агентство, митинг в столице Ирана проходит прямо напротив посольства Швеции, там находится полиция.