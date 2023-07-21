https://news.day.az/world/1583140.html Митингующие в Тегеране потребовали изгнать посла Швеции
Митингующие в Тегеране потребовали изгнать посла Швеции
В Тегеране участники митинга против акта сожжения Корана в Стокгольме потребовали от властей республики изгнать посла Швеции, передает Day.Az.
"Посольство должно быть закрыто", - такая надпись размещена на плакатах у некоторых митингующих.
Как отмечает агентство, митинг в столице Ирана проходит прямо напротив посольства Швеции, там находится полиция.
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