Москва воспользуется коридором Север-Юг для транспортировки зерна?

Россия на фоне действий Киева после прекращения зерновой сделки и осложнения ситуации в черноморском регионе может перенаправить свой экспорт зерновых через коридор "Север-Юг".

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сказал профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"Идет осложнение ситуации на Черном море. Надо искать другие возможности. Западные границы у нас закрыты, Балтийское море очень проблемное", - сказал Бакланов.

Он добавил, что маршрут обладает хорошими стартовыми условиями для того, чтобы переключить 30-35% грузопотока зерна уже в ближайшее время на это направление.