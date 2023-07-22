США понадеялись на влияние Турции в реализации зерновой сделки

Турция могла бы повлиять на Россию и вернуть ее к реализации зерновой сделки. Госсекретарь США Энтони Блинкен понадеялся на такой сценарий, передает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы рассчитываем на то, что Турция сыграет ту роль, которую она уже сыграла, ведущую роль в возвращении дела в нужное русло", - призвал он, добавив, что это необходимо для получения необходимой еды по разумным ценам во всем мире.

По его словам, выход России из сделки и угрозы атаковать суда в Черном море, направляющиеся в украинские порты, сильно заморозили коммерческое судоходство и страховку, необходимую для перевозки сельхозпродукции.