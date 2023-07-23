В Германии зафиксировали снижение цен на некоторые продукты

Несмотря на то, что сельское хозяйство в Германии страдает от высоких цен на удобрения и энергию, стоимость зерна резко упала. Однако в секторе свиноводства цены продолжают расти. Об этом пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на заявление президента фермерских хозяйств Йоахима Руквида, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С пшеницей у нас был короткий пик более 350 евро за тонну, теперь цены снова рухнули примерно до 240 евро за тонну. Единственным исключением является сектор свиноводства, который выходит из глубокого кризиса", - отметил Руквид.

По его словам, рост цен на свинину произошел также из-за того, что само производство в стране резко сократилось. Кроме того, уже сейчас можно заметить, что товаров на рынке становится все меньше.

Он добавил, что сейчас расходы на логистику, энергоносители, заработную плату и прочие параметры уже включены в конечную стоимость продуктов, поэтому цены и пошли вверх.