Турция протягивает руку помощи Греции

По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция окажет Греции помощь в ликвидации бушующих в стране лесных пожаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Согласно заявлению, по линии Министерства сельского и лесного хозяйства Турции в соседнюю страну будут направлены два самолета-амфибия и один пожарный вертолет.

Отмечается, что пожарный вертолет произведен за счет собственных возможностей Турции.

Из-за аномальной жары на юге Европы продолжаются лесные пожары.