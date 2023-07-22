https://news.day.az/world/1583175.html Турция протягивает руку помощи Греции
Турция протягивает руку помощи Греции
По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция окажет Греции помощь в ликвидации бушующих в стране лесных пожаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.
Согласно заявлению, по линии Министерства сельского и лесного хозяйства Турции в соседнюю страну будут направлены два самолета-амфибия и один пожарный вертолет.
Отмечается, что пожарный вертолет произведен за счет собственных возможностей Турции.
Из-за аномальной жары на юге Европы продолжаются лесные пожары.
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