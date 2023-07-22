ВС Турции уичтожили террористов в Сирии

Турецкие военные нейтрализовали двоих боевиков террористической организации PKK/YPG на севере Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

Как передает Day.Az, cогласно заявлению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".

В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия продолжает бескомпромиссную борьбу с террористической угрозой.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PKK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).