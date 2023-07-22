Армения работает с Западом за спиной у России

По вопросу санкций мы полноценно контактируем и сотрудничаем как со специальным представителем Европейского союза, так и с представителем Соединенных Штатов, чтобы продемонстрировать поведение ответственного представителя международного сообщества.

Как передает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Франс Пресс.

Премьер добавил, что Армения весьма открыто подходит к общению с западными странами по этому вопросу.

"Это может показаться Вам странным, но мы также прозрачны и в этом вопросе", - отметил Пашинян.

Ранее мы писали о том, что Армения помогает РФ обходить санкции США.