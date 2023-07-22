Глава МИД Британии отложил визит в Пекин

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за пропажи коллеги из Китая Цинь Гана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что китайский дипломат не появлялся на публике уже несколько недель. Два собеседника агентства отметили, что этот факт стал основной причиной того, что поездка Клеверли была отложена, однако третий источник подчеркнул, что это был лишь один из нескольких факторов.

Агентство обратило внимание на то, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что исчезновение Цинь Гана отражается на геополитике. На данный момент Великобритания и Китай рассматривают новые даты визита. Британский МИД отказался комментировать произошедшее.