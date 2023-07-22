Американцев предупредили об опасных веществах в водопроводе

Представители систем здравоохранения штатов Вермонт, Нью-Гэмпшир и Массачусетс на Северо-Востоке США предупредили местных жителей о возможном попадании в системы частного и общественного водоснабжения неочищенных сточных вод, пестицидов, отработанного топлива и других загрязняющих веществ, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за ливней в некоторых районах Северо-Востока США на прошлой неделе выпало более 30 сантиметров осадков. Реки вышли из берегов, а разлившаяся вода занесла в системы водоснабжения вредные вещества из топливных баков, ферм и затопленных домов.

Населению указали, что контакт с водой может привести к высыпаниям, боли в горле и заражению бактериальными инфекциями. Департамент здравоохранения Вермонта сообщил, что вода из колодцев в настоящее время непригодна ни для питья, ни для приготовления пищи, мытья посуды или чистки зубов.

Кроме того, там указали на множество молочных и овощных ферм, которые попали под обильные осадки. По словам представителя ведомства Бена Трумэна, подтопления могли привести к попаданию в системы водоснабжения пестицидов и других химических загрязнителей, а также навоза.