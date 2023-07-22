Турция изменит иммиграционную политику для вступления в ЕС

Турция изменит иммиграционную политику для вступления в Европейский союз (ЕС) пишет газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В иммиграционной политике Турции, которая является одним из важнейших вопросов, планируется сделать новый шаг. В связи с этим проводятся исследования, направленные на усложнение предоставления турецкого гражданства лицам, ищущим убежища, особенно сирийцам", - отмечает издание.

Отныне Турция будет более тщательно подходить к получению гражданства лицами, которые ищут убежища. Дипломатические источники издания назвали таких людей одним из важнейших аспектов визовой проблемы, поскольку некоторые получают гражданство Турции и уезжают в Европу.

Европейскому союзу также предстоит многое сделать при условии, что Турция будет хорошо защищать свои границы и гарантировать недопущение мигрантов в страны ЕС, заявил источник газеты.