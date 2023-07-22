https://news.day.az/world/1583236.html Красную площадь временно закроют
Красную площадь временно закроют
В Москве временно закроют доступ посетителей на Красную площадь, в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.
Об этом сказано в сообщении, опубликованном отделом по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В нем говорится, что Красная площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в субботу, 22 июля, будут недоступны для посещения из-за проведения мероприятия. О каком именно мероприятии идет речь, не уточняется.
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