В Чехии раскрыли уровень наполненности газохранилищ страны

Газохранилища в Чехии в настоящее время заполнены уже на 88%, в прошлом году этот показатель составлял 75%, а в 2021 году - 42%, сообщил на пресс-конференции после заседания кабмина глава минпромторга Йозеф Сикела, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Газохранилища в республике ныне наполнены на рекордном уровне - на 88%. Год назад в это время мы имели 75% газа, а в 2021 году - вообще всего лишь 42%, то есть меньше половины от нынешнего показателя. При этом в Чехию в этом году не поступило ни одного кубометра газа из России. Весь газ к нам теперь идет через Германию - из Норвегии, а также из терминалов на сжиженный природный газ в Бельгии и Нидерландах", - сказал министр.

Одновременно Сикела отметил "сознательность сограждан", которые помогли решению нынешних энергетических проблем тем, что экономно расходовали газ прошедшей зимой.