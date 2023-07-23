Подросток погиб во время шторма в Сербии

В ловушке штормовой стихии этой ночью оказались жители Сербии. Мощный циклон обрушился на север страны. Во время шторма погиб 12-летний ребенок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По одной из версий, в подростка попала молния. Еще по меньшей мере пять человек пострадали.

Пострадала и городская водонапорная станция: во всем районе сейчас нет воды. Сильный ветер валил деревья, сносил крыши и обрывал провода.