https://news.day.az/world/1583238.html Подросток погиб во время шторма в Сербии - ВИДЕО
Подросток погиб во время шторма в Сербии - ВИДЕО
В ловушке штормовой стихии этой ночью оказались жители Сербии. Мощный циклон обрушился на север страны. Во время шторма погиб 12-летний ребенок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По одной из версий, в подростка попала молния. Еще по меньшей мере пять человек пострадали.
Пострадала и городская водонапорная станция: во всем районе сейчас нет воды. Сильный ветер валил деревья, сносил крыши и обрывал провода.
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