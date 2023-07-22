В Китае отрицают вмешательство во внутренние дела стран Африки

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И в пятницу обсудил в Аддис-Абебе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел африканской страны Демеке Меконненом вопросы развития двусторонних отношений и проекты сотрудничества. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Куратор внешней политики КНР отметил, что "Китай и Эфиопия являются стратегическими партнерами, имеют общие цели и устремления". "Китай дорожит своей традиционной дружбой с Эфиопией, твердо поддерживает реконструкцию и восстановление ее экономики, готов и дальше использовать потенциал сотрудничества с Эфиопией, чтобы помочь ей развивать индустриализацию, модернизировать сельское хозяйство, добиваться экологически чистого и низкоуглеродного развития", - сказал Ван И.

Он также подчеркнул, что "сотрудничество между Китаем и Африкой является важной частью сотрудничества по линии Юг - Юг, которое характеризуется взаимной поддержкой и помощью на дружеской основе". "Развивая сотрудничество со странами Африки, Китай никогда не вмешивается в их внутренние дела, никогда не ставит политических условий и никогда не преследует геополитические интересы", - заявил Ван И.

Он подтвердил готовность Китая работать с Эфиопией и другими африканскими странами над укреплением сотрудничества в области торговли и инвестиций, зеленого развития, цифровой экономики, здравоохранения, а также постоянно открывать новые горизонты в китайско-африканском сотрудничестве.