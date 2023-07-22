Грузовой поезд сошел с рельсов в США

Очередная катастрофа с участием грузового поезда произошла в США. Состав сошел с рельсов в штате Монтана, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел к востоку от Парк-Чоп-Хилл.

По данным Havre Daily News, с рельсов сошли 25 вагонов. В одном из них находился растворитель для краски, разлива которого удалось избежать.

В результате этого происшествия никто не пострадал.

Стоит отметить, что в США аварии такого рода становятся уже традицией.