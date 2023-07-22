Французы не довольны правительством

Более 60% французов недовольны перестановками в правительстве Франции и деятельностью премьер-министра Элизабет Борн, которой президент Эммануэль Макрон выразил "свое полное доверие", оставив в кресле премьера, передает Day.Az со ссылкой на Figaro.

Как сообщает издание, исследование Odoxa-Backbone показало, что процент недовольных деятельностью правительства достиг рекорда: "Шестьдесят один процент французов выражают недовольство перестановками в правительстве. Это самый большой когда-либо зарегистрированный институтом процент недовольных правительством с момента избрания Макрона на первый срок".

Согласно исследованию, каждый шестой француз на сегодняшний день выступает за отставку премьер-министра.

"Шестьдесят два процента орошенных хотят, чтобы Матиньонский дворец "сменил лицо", а главу кабмина заменили, 74% респондентов уверены, что новое правительство будет проводить ту же политику, что и прежде", - отметила Figaro.