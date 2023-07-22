https://news.day.az/world/1583259.html В Копенгагене сожгли Коран
В Копенгагене сожгли Коран
Члены экстремистской группировки "Датские патриоты" подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене. Об этом сообщается в трансляции в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кроме того, участники акции осквернили государственный флаг республики.
В пятницу, 21 июля, один из активистов поджег священную книгу мусульман. Вскоре его сторонник истоптал флаг Ирака.
Известно, что в акции, устроенной напротив здания иракского посольства, участвовали до пяти человек. Другие подробности по прошедшей акции в Копенгагене не приведены.
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