В Копенгагене сожгли Коран

Члены экстремистской группировки "Датские патриоты" подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене. Об этом сообщается в трансляции в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, участники акции осквернили государственный флаг республики.

В пятницу, 21 июля, один из активистов поджег священную книгу мусульман. Вскоре его сторонник истоптал флаг Ирака.

Известно, что в акции, устроенной напротив здания иракского посольства, участвовали до пяти человек. Другие подробности по прошедшей акции в Копенгагене не приведены.