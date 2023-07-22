https://news.day.az/world/1583269.html Опубликован новый официальный портрет принца Джорджа в честь его 10-летия
Опубликован новый официальный портрет принца Джорджа в честь его 10-летия
По случаю дня рождения принца Джорджа в социальных сетях опубликовали его официальный портрет. Об этом сообщает Page Six и раскрывает детали съемки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кадр был сделан в начале июля фотографом Милли Пилкингтон, которая ранее также снимала 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи. На фотографии принц Джордж позирует в клетчатой рубашке и бирюзовых брюках. Образ дополнили синие носки и коричневые ботинки.
Согласно традиции престолонаследия, принц Уильям станет королем Великобритании после смерти отца Карла III. Следующие в очереди на британский трон - его дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
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