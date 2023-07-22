Опубликован новый официальный портрет принца Джорджа в честь его 10-летия

По случаю дня рождения принца Джорджа в социальных сетях опубликовали его официальный портрет. Об этом сообщает Page Six и раскрывает детали съемки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кадр был сделан в начале июля фотографом Милли Пилкингтон, которая ранее также снимала 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи. На фотографии принц Джордж позирует в клетчатой рубашке и бирюзовых брюках. Образ дополнили синие носки и коричневые ботинки.

Согласно традиции престолонаследия, принц Уильям станет королем Великобритании после смерти отца Карла III. Следующие в очереди на британский трон - его дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.