https://news.day.az/world/1583271.html Мужчину отправили в нокаут во время массовой драки в Новосибирске - ВИДЕО
Мужчину отправили в нокаут во время массовой драки в Новосибирске - ВИДЕО
Массовая драка произошла у одного из баров в центре Новосибирска. Кадры конфликта появились в группе "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел возле заведения на Советской улице. На видео запечатлено, как группа мужчин наносит друг другу мощные удары кулаками. Один из участников бойни нанес мощный удар в лицо оппоненту и тот упал на асфальт, потеряв сознание.
В этот момент на место прибыл полицейский. По словам очевидцев, отправивший в нокаут мужчину парень успел скрыться.
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