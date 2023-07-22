В Польше вызвали российского посла

Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за слов президента РФ Владимира Путина о Польше. Об этом заявил в субботу заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В субботу в 10:00 (11:00 мск) часов в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ", - сказал представитель ведомства Польскому агентству печати.

По его словам, посол был вызван в связи с заявлениями президента России, "а также другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и союзников".

"Встреча была очень короткой", - добавил Яблоньский.

Посол РФ сообщил, что российская сторона дала в МИД Польши отпор после претензий Варшавы из-за слов Путина об истории и текущей политике.