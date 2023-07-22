Ирак осудил сожжение Корана у посольства в Копенгагене

МИД Ирака распространил в ночь на субботу заявление, в котором резко осуждает акцию со сжиганием Корана и национального флага Ирака у его посольства в Копенгагене, прошедшую в пятницу, сообщает агентство Ritzau, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Между тем копенгагенская полиция не подтвердила, что сожженная книга была именно Кораном. Там сообщили, что в пятницу перед иракским посольством два человека из группы "Датские патриоты" подожгли "какую-то книгу".

По словам дежурного полицейского Хенрика Свейструпа, также не была зафиксирована "порча иракского флага".

Группа "Датские патриоты" выложила на своей странице в социальных сетях стрим с устроенной манифестации. Здесь можно видеть двух человек, пытающихся поджечь какую-то книгу, после чего они "предпринимают попытку поджечь флаг, опустив его в лоток из фольги". Однако помешал сильный ветер, из-за которого поджигателям пришлось разложить флаг на земле и встать на него ногами.

Никакого расследования полиция не инициировала, поскольку "ничего криминального не произошло: человек поджег книгу, которая, вероятно, является его собственностью, и это не является чем-то незаконным. Кроме того, это была официально зарегистрированная демонстрация".