Эксперты предрекли рост цен на рис

Введенный Индией запрет на поставку белого риса может спровоцировать увеличение цен на продукты на мировом рынке, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мировые поставки риса резко сократятся, так как Индия является вторым по величине производителем этого основного продукта питания в мире", - отметила экономист по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в страховой компании Coface Ева Барре.

По ее словам, в первую очередь отказ от поставок повлияет на рынок Бангладеш и Непала, которые закупали больше всего индийского риса.

Кроме того, в мире есть страны, которые сильно зависят от поставок риса. Аналитики считают, что они обратятся к альтернативным поставщикам - Таиланду и Вьетнаму.