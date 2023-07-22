Ямайка намерена провести референдум по выходу из состава Британии

Власти Ямайки хотят провести референдум о независимости от британской монархии и выборы своего президента. Об этом сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы установили ориентировочные сроки (проведения референдума - прим.ред). Мы хотели бы сделать это в течение года, но процесс не линейный", - сказал Холнесс в интервью газете Mirror.

По его словам, руководство Ямайки хотело полностью отделиться от Великобритании сразу после смерти королевы Елизаветы II, но процесс затянулся из-за консультации с местными жителями и информационной работы. Премьер-министр заявил во время неофициального визита королевства, что Ямайка идет по пути становления республикой.

Холнес отметил, что на изъявление желания провести референдум руководство Великобритании "не выразило никакого мнения".