Ray-Ban обвинили в многократном росте цен

На франко-итальянского владельца брендов очков Ray-Ban и Oakley, компанию EssilorLuxottica SA, подали в суд за то, что он якобы замышлял с конкурентами резкий рост цен на 1000%. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Парижская EssilorLuxottica SA , крупнейшая в мире компания по производству очков, является "зачинщиком и основным исполнителем" схемы фиксирования цен на рынке США, заключая незаконные соглашения с Frames for America Inc. и For Eyes Optical Co., отметили в публикации.

В тексте жалобы потребителей, подданной в федеральный суд Сан-Франциско в качестве предполагаемого коллективного иска говорится, что EyeMed заключила тысячи соглашений с поставщиками услуг за уходу за глазами. В результате этих соглашений миллионы потребителей по всему миру могли получить продукцию, цены на которую были бы многократно завышены.