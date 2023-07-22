Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах, передает Day.Az.

"Внутри ТЦ найдены тела погибших, в общей сложности погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию. "Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что при аварии погиб один человек.

По данным экстренных служб, все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Они находились на минус первом этаже.

В медицинских службах сообщили о девяти пострадавших. "Количество пострадавших выросло до девяти. Это число может вырасти, медики продолжают оказывать помощь", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах также сообщили, что два человека получили ожоги. "Ожоги у двух человек, медики оказывают помощь. Три человека заблокированы, к ним направлены сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ.

Троих пострадавших госпитализировали.