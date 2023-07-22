Момент обрушения моста с людьми на фестивале в России

Появилось видео момента обрушения моста на фестивале в Луге в Ленинградской области. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате происшествия погиб один человек, еще 9 пострадали.

Десятки человек собрались на мосту и наблюдали за представлением в рамках фольклорного праздника "Ольгины берега". Зрители ждали появление лодки, когда мост под ними неожиданно рухнул. На кадрах видно, что несколько человек буквально оказались между конструкциями моста.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", - сказали управлении СКР по Ленобласти.