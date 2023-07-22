Президенты Турции и Алжира обсудили сотрудничество
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В Стамбуле состоялась встреча президентов Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана, и Алжира, Абдельмаджида Теббуна, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Переговоры проходили в течение примерно двух часов в резиденции "Долмабахче".

На встрече обсуждались текущие двусторонние отношения и шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами. После личной встречи лидеров состоялись переговоры делегаций в расширенном составе.