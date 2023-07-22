https://news.day.az/world/1583341.html Президенты Турции и Алжира обсудили сотрудничество
Президенты Турции и Алжира обсудили сотрудничество
В Стамбуле состоялась встреча президентов Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана, и Алжира, Абдельмаджида Теббуна, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Переговоры проходили в течение примерно двух часов в резиденции "Долмабахче".
На встрече обсуждались текущие двусторонние отношения и шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами. После личной встречи лидеров состоялись переговоры делегаций в расширенном составе.
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