Анкара и Тегеран обсудили ответные меры из-за оскорбления Корана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает Day.Az.

Состоялся обмен мнениями относительно акций по осквернению Корана в ряде стран Европы.

Дипломаты обсудили действия Организации исламского сотрудничества (ОИС) и совместные меры Анкары и Тегерана в ответ на "гнусные посягательства" на священную книгу мусульман.