https://news.day.az/world/1583385.html Анкара и Тегеран обсудили ответные меры из-за оскорбления Корана
Анкара и Тегеран обсудили ответные меры из-за оскорбления Корана
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает Day.Az.
Состоялся обмен мнениями относительно акций по осквернению Корана в ряде стран Европы.
Дипломаты обсудили действия Организации исламского сотрудничества (ОИС) и совместные меры Анкары и Тегерана в ответ на "гнусные посягательства" на священную книгу мусульман.
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