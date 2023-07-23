Греция поблагодарила Турцию

МИД Греции поблагодарил Турцию за помощь в тушении лесных пожаров, передает Day.Az.

"Благодарны Турции за поддержку в борьбе с лесными пожарами", - говорится в сообщении.

По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию были направлены два самолета-амфибии и один вертолет для помощи в тушении лесных пожаров.