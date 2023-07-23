Тегеран и Исламабад будут сотрудничать с ОИС в борьбе с исламофобией

Министр иностранных дел Пакистана, Билавал Бхутто-Зардари, заявил о готовности Тегерана и Исламабада сотрудничать с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) в противостоянии исламофобии, передает Day.Az.

Зардари сообщил, что провел телефонный разговор с коллегой из Ирана, Хосейном Амиром Абдоллахияном. В ходе этого разговора оба высокопоставленных дипломата Ирана и Пакистана категорически осудили осквернение Священного Корана в Швеции как отвратительный акт.

Министр иностранных дел Пакистана также подчеркнул, что такие исламофобские проявления могут спровоцировать распространение религиозной ненависти и никаким образом не могут быть оправданы.

В ходе телефонного разговора Амир Абдоллахиян и Зардари также обсудили вопросы, касающиеся взаимного интереса, а также углубление двустороннего сотрудничества между Ираном и Пакистаном.