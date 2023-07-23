https://news.day.az/world/1583399.html Тяжелое ДТП с автобусом в Турции - ФОТО
Тяжелое ДТП с автобусом в Турции - ФОТО
Шесть человек погибли, еще восемь пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозящим рабочих, в турецком городе Афйонкарахисар.
Как передает Day.Az, на место происшествия привлечены бригады скорой помощи и спасатели.
Пострадавшие были доставлены в больницы Афйонкарахисара и Коньи. О состоянии пострадавших не сообщается.
В связи с ДТП начато расследование.
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