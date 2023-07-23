Тяжелое ДТП с автобусом в Турции

Шесть человек погибли, еще восемь пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозящим рабочих, в турецком городе Афйонкарахисар.

Как передает Day.Az, на место происшествия привлечены бригады скорой помощи и спасатели.

Пострадавшие были доставлены в больницы Афйонкарахисара и Коньи. О состоянии пострадавших не сообщается.

В связи с ДТП начато расследование.