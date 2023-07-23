В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории

Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы, вероятно, переживем от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране", - заявил директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос. По его словам, аномально жаркая погода может продлиться и дольше, однако в настоящее время это трудно предсказать.

Лагувардос подчеркнул, что самая мощная тепловая волна, которая была зарегистрирована в Греции, длилась 12 дней, она накрыла страну в июле 1987 года. Он также отметил, что температура в Афинах текущим летом может побить исторический рекорд - 44,8 градуса по Цельсию, который был зафиксирован в июне 2007 года.