SpaceX перенесла запуск интернет-спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 22 мини-спутников Starlink, который планировался на воскресенье, перенесен.

Как передает Day.Az со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX, запуск перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Запуск планируется осуществить с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 19:09 по времени Восточного побережья США.

Это будет 96-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 27-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тысяч таких спутников.