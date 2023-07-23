Портрет Кейт Миддлтон исчез из Национальной галереи

Первый официальный портрет Кейт Миддлтон убрали из Национальной галереи Великобритании в хранилище. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь картину можно посмотреть в хранилище музея только по предварительной записи. Сотрудники Национальной галереи Великобритании утверждают, что такой выбор был сделан без согласования с Кейт Миддлтон, однако журналисты полагают, что именно она была инициатором.

Год назад в Великобритании представили первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В музее Фицуильяма в Кембридже был представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма авторства художника Джейми Корета. Герцогиня Кембриджская изображена в изумрудном платье The Vampire's Wife, креативным директором которого выступает жена певца Ника Кейва - Сьюзи Бик. Монаршая особа впервые "выгуляла" его во время турне по Ирландии в марте 2020 года.