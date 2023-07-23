В Якутии начал таять крупнейший в мире кратер вечной мерзлоты
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Самый большой в мире кратер вечной мерзлоты в Якутии снова начал таять. Гигантский разлом в земле стремительно расширяется из-за глобального потепления, и с каждым годом все быстрее. Тем больше внимания приковывает этот особенный природный объект. В Якутии кратер прозвали "воротами в преисподнюю", его длина - один километр, а глубина из-за таяния вечной мерзлоты уже уходит до ста метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.  

"Сперва подумали, что метеорит упал. Была версия, что озеро ушло. Оказалось, это обычный лесоповал, человеческий фактор, ну и потом мать природа сама сделала все", - сказал житель Якутии, исследователь кратера Эрэл Стручков.

"Это действительно один из уникальных природных экспонатов, где можно увидеть историю земли в мерзлоте на протяжении больше полумиллиона лет", - подчеркнул Алексей Лупачев, старший научный сотрудник института физико-химических и биологических проблем почвоведения Пущинского научного центра РАН.

Эксперты прогнозируют, что рано или поздно кратер попросту упрется в скалы и перестанет расти, со временем эта территория может снова зарасти лесом, но ученые предупреждают, что таких провалов будет становиться все больше из-за повышения температуры. 

Опасность в том, что при такой мощной просадке земли в атмосферу выбрасывается огромное количество хранившихся в почве парниковых газов, что еще больше способствует изменениям климата.