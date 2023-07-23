https://news.day.az/world/1583432.html В Якутии начал таять крупнейший в мире кратер вечной мерзлоты - ВИДЕО
В Якутии начал таять крупнейший в мире кратер вечной мерзлоты - ВИДЕО
Самый большой в мире кратер вечной мерзлоты в Якутии снова начал таять. Гигантский разлом в земле стремительно расширяется из-за глобального потепления, и с каждым годом все быстрее. Тем больше внимания приковывает этот особенный природный объект. В Якутии кратер прозвали "воротами в преисподнюю", его длина - один километр, а глубина из-за таяния вечной мерзлоты уже уходит до ста метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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