Нетаньяху отложил визит в Турцию

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Турцию и на Кипр был отложен в связи с состоянием здоровья.

Как передает Day.Az, визит может быть перенесен на сентябрь.

Напомним, что визит израильского премьера в Турцию и Кипр должен был состояться 28 июля.

Отметим, что в воскресенье Биньямин Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора.