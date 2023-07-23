https://news.day.az/world/1583438.html Нетаньяху отложил визит в Турцию
Нетаньяху отложил визит в Турцию
Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Турцию и на Кипр был отложен в связи с состоянием здоровья.
Как передает Day.Az, визит может быть перенесен на сентябрь.
Напомним, что визит израильского премьера в Турцию и Кипр должен был состояться 28 июля.
Отметим, что в воскресенье Биньямин Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора.
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