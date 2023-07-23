В результате поджога бара Beer House в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо погибли 11 человек, еще четверо пострадали.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на сообщения местных властей.

По версии следствия, инцидент произошел по вине одного из посетителей, которого выставили за непристойное поведение. Через некоторое время мужчина вернулся и бросил у главного входа емкость с горючей смесью. Подозреваемого задержали при попытке покинуть город.

Уточняется, что при пожаре погибли пять мужчин и шесть женщин. В числе жертв оказались три участника музыкальной группы Mitosis Rock&Ska, выступавшие в тот вечер.

Посетители, которым удалось спастись, позже отметили, что эвакуация могла пройти быстрее, однако один из трех аварийных выходов в здании был загроможден ящиками с алкоголем.