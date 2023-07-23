Ужасающее стихийное бедствие обрушилось на Индию. Проливные дожди вызвали масштабные наводнения. В ряде регионов обильные осадки вызвали размывание почвы. На одну из деревень обрушился оползень. Он унес жизни по меньшей мере 27 человек, еще более 80 остаются пропавшими без вести, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Более 20 тысяч человек уже эвакуировано, но еще многие остаются в опасных районах. Некоторые города практически смыло, а вместо улиц образовались бурные потоки.