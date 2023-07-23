https://news.day.az/world/1583457.html Мощный шторм привел к паводкам в Канаде - ВИДЕО
Мощный шторм привел к паводкам в Канаде - ВИДЕО
Восток Канады страдает от паводков. На провинцию Новая Шотландия обрушился самый сильный шторм за последние 50 лет. Дороги в городах полностью скрылись под водой, десятки людей оказались в ловушке в своих автомобилях. Через толщу воды не могут пробраться даже специальные службы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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