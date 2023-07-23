Мощный шторм привел к паводкам в Канаде

Чтобы добраться до жителей, спасатели теперь используют лодки. Не скрыться от стихии и в домах, здания тоже заливает водой.

Также шторм вывел из строя все инженерные коммуникации. Всего более 20 тысяч человек остались без электричества.

Сейчас власти ликвидируют ущерб, нанесенный стихией, но работу осложняют продолжающиеся дожди.