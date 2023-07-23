Мощный шторм привел к паводкам в Канаде
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Восток Канады страдает от паводков. На провинцию Новая Шотландия обрушился самый сильный шторм за последние 50 лет. Дороги в городах полностью скрылись под водой, десятки людей оказались в ловушке в своих автомобилях. Через толщу воды не могут пробраться даже специальные службы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Чтобы добраться до жителей, спасатели теперь используют лодки. Не скрыться от стихии и в домах, здания тоже заливает водой.

Также шторм вывел из строя все инженерные коммуникации. Всего более 20 тысяч человек остались без электричества.  

Сейчас власти ликвидируют ущерб, нанесенный стихией, но работу осложняют продолжающиеся дожди.