Пощёчина Макрону от ЮАР

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее просил власти Южно-Африканской Республики принять его на саммите БРИКС в августе, не получил приглашения на это мероприятие. Об этом сообщает местный портал News24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации говорится, что власти ЮАР разослали уже 70 приглашений на саммит лидерам Глобального Юга.

"Западные страны, такие как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, Эммануэль Макрон его не получил", - отмечается в статье.