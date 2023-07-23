https://news.day.az/world/1583472.html Пощёчина Макрону от ЮАР
Пощёчина Макрону от ЮАР
Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее просил власти Южно-Африканской Республики принять его на саммите БРИКС в августе, не получил приглашения на это мероприятие. Об этом сообщает местный портал News24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации говорится, что власти ЮАР разослали уже 70 приглашений на саммит лидерам Глобального Юга.
"Западные страны, такие как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, Эммануэль Макрон его не получил", - отмечается в статье.
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